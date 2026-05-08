“うるうる×キラキラ”が楽しめる新感覚シール『うるしずく』発売 “しずく”のような透明感あるデザインが魅力
サンスター文具は、ラメ入りのウォーターシールと銀箔押しのぷっくりシールを組み合わせたミックスシール『うるしずく』を、5月上旬から発売する。透明感のある“うるうる”と、箔の“キラキラ”を掛け合わせたデザインが特徴で、全8種を展開する。
【写真】“エモい”ネーミングが特徴的、ミックスシール『うるしずく』全8種のラインナップ
『うるしずく』は、ラメ入りでグラデーションが施されたウォーターシールと、銀箔押しの半透明ぷっくりシールをセットにし、しずくのようなみずみずしい質感を表現。ノートや小物、メッセージカードなどを彩るデコレーションアイテムにぴったりだ。
「ラムネ色の放課後」や「昼下がりの喫茶店」など、景色やシーンを切り取ったようなネーミングも特徴的。色やデザインと連動し、使うたびに情景を想起させる。
ラインアップは、「雨上がりの小道」「あかねさす水面」「ラムネ色の放課後」「黄昏のエンドロール」「琥珀のしらべ」「昼下がりの喫茶店」「うたかたのロンド」「真夜中の水族館」の全8種。それぞれ異なるカラーや世界観を楽しめる。
全国の文具取扱店やオンラインショップなどで販売予定。商品概要は以下の通り。
■商品名：ミックスシール『うるしずく』
■発売時期：2026年5月上旬
■価格：各594円（税込み）
■本体サイズ：約W94×H200×D7mm
■種類：全8種
・雨上がりの小道
・あかねさす水面
・ラムネ色の放課後
・黄昏のエンドロール
・琥珀のしらべ
・昼下がりの喫茶店
・うたかたのロンド
・真夜中の水族館
【写真】“エモい”ネーミングが特徴的、ミックスシール『うるしずく』全8種のラインナップ
『うるしずく』は、ラメ入りでグラデーションが施されたウォーターシールと、銀箔押しの半透明ぷっくりシールをセットにし、しずくのようなみずみずしい質感を表現。ノートや小物、メッセージカードなどを彩るデコレーションアイテムにぴったりだ。
ラインアップは、「雨上がりの小道」「あかねさす水面」「ラムネ色の放課後」「黄昏のエンドロール」「琥珀のしらべ」「昼下がりの喫茶店」「うたかたのロンド」「真夜中の水族館」の全8種。それぞれ異なるカラーや世界観を楽しめる。
全国の文具取扱店やオンラインショップなどで販売予定。商品概要は以下の通り。
■商品名：ミックスシール『うるしずく』
■発売時期：2026年5月上旬
■価格：各594円（税込み）
■本体サイズ：約W94×H200×D7mm
■種類：全8種
・雨上がりの小道
・あかねさす水面
・ラムネ色の放課後
・黄昏のエンドロール
・琥珀のしらべ
・昼下がりの喫茶店
・うたかたのロンド
・真夜中の水族館