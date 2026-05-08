「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第２日」（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

韓国のトップアマで、昨年もこの大会に出場していたオ・スミン（１７）がこの日３バーディー、２ボギーの７１、通算３アンダーで前日の２位をキープした。

武器は、桁違いの飛距離だ。アベレージで「２５０メートル（約２７３ヤード）」と、さらりと言ってのける。

ボギーが２つ先行したが、７番の４０６ヤード、パー４では２打目の残りが９５ヤード。これを５４度のウエッジでピタリとつけての、初バーディー。

この日イーブンパーに戻して迎えた１２番、５４１ヤードのパー５も迷わず２オンを狙う。グリーンはこぼしたが、アプローチを寄せてのバーディー。

さらには１７番パー５。５１１ヤードのティーショットは右のラフへ。残りは１９１ヤード。つまりここも３００ヤード超えのティーショットをかっ飛ばしたことも驚きだが、この距離で「フライヤーを計算して、短めのクラブを握った」と、５番アイアンでグリーンオーバーという、とんでもないスケールでギャラリーの度肝を抜いた。

出場選手中、唯一のアマチュア。他のプロたちが口をそろえて「とにかくフェアウエーに置いて、手前から攻めないと大けがする」と、究極の慎重さが求められる茨城の西コース。ところがオ・スミンは、「ハザードを飛び越えていきたい」と、パー３を除く１４ホールですべてドライバーでのフルショットを貫いた。

首位とは２打差。残り２日に期待も膨らむが、本人は「プレーを楽しみたい」。日本のプロテスト、米ツアーの予選会受験予定のポテンシャル満点のトップアマが、決勝ラウンドも日本のギャラリーを魅了しそうだ。