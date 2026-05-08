超特急・高松アロハ「月刊わんこ」初表紙でシベリアン・ハスキーと仲良しショット披露 愛犬話初公開のインタビューも
【モデルプレス＝2026/05/08】超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）が5月15日発売の雑誌「月刊わんこ」（ジェイロック）Vol.30の通常版表紙とSpecial Edition裏表紙に初登場する。
【写真】超特急メンバー、シベリアン・ハスキーと仲良しショット
「大型犬っぽい」「シベリアン・ハスキーに似ている」という8号車（超特急ファンの総称）からの多くの推薦状を受け取り、シベリアン・ハスキーのアポロくんと一緒に高松の元へ。撮影の日は、あいにくの雨。アポロくんは、高松と外で遊べず少ししょんぼり。でも、気さくに接してくれる高松と、部屋の中でまったりと和やかに過ごせた様子。誌面では美男子ふたりの仲良しショットのほか、高松の愛犬話初公開のインタビューも掲載されている。
なお、Special Editionの表紙には櫻坂46の遠藤理子が登場する。（modelpress編集部）
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【写真】超特急メンバー、シベリアン・ハスキーと仲良しショット
◆高松アロハ、愛犬話初公開
「大型犬っぽい」「シベリアン・ハスキーに似ている」という8号車（超特急ファンの総称）からの多くの推薦状を受け取り、シベリアン・ハスキーのアポロくんと一緒に高松の元へ。撮影の日は、あいにくの雨。アポロくんは、高松と外で遊べず少ししょんぼり。でも、気さくに接してくれる高松と、部屋の中でまったりと和やかに過ごせた様子。誌面では美男子ふたりの仲良しショットのほか、高松の愛犬話初公開のインタビューも掲載されている。
◆Special Edition表紙は櫻坂46・遠藤理子
なお、Special Editionの表紙には櫻坂46の遠藤理子が登場する。（modelpress編集部）
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