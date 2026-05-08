超特急・高松アロハ「月刊わんこ」初表紙でシベリアン・ハスキーと仲良しショット披露 愛犬話初公開のインタビューも

超特急・高松アロハ「月刊わんこ」初表紙でシベリアン・ハスキーと仲良しショット披露 愛犬話初公開のインタビューも