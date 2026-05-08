ドル円１５６．６５近辺、ユーロドル１．１７７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は156.65近辺、ユーロドルは1.1770近辺で推移している。ロンドン時間に入るとドル売りの動きが鮮明になっている。ドル円は安値を156.63レベルに広げ、ユーロドルは1.1774付近、ポンドドルは1.3623付近などへ高値を伸ばしている。米10年債利回りが4.39％付近から4.36％台へと低下、NY原油先物が98ドル付近から94ドル付近まで軟化したことなどがドル売りを誘った。



ドル売りはポンドドルが主導した面もあった。ポンドは対ユーロでも買われており、ポンドドル上昇スピードはユーロドルに勝っている。注目の英地方選では事前予想通り与党労働党の敗北の形勢が色濃くなっている。ファラージ・リフォームUK党首は「労働党は多くの伝統的な地域で壊滅状態にある」「われわれは、労働党の地盤でも大勝できることを証明している」と勝利宣言。一方、スターマー英首相は「辞任はしない」と首相としての任期を全うする意思を示している。



この後、日本時間午後9時30分には4月米雇用統計が発表される。非農業部門雇用者数は6.5万人増と予想されており、前回3月の17.8万人増から大幅に減速することが見込まれている。ドル売りには指標発表を前にしたポジション調整の面も指摘されそうだ。



中東情勢については、目立った新規ニュース・ヘッドラインは伝わっていない。日本時間9日午前1時にトランプ米大統領がローズガーデンで演説を行う予定になっているが、ホワイトハウスはその内容については公表していない。



USD/JPY 156.65 EUR/USD 1.1770 GBP/USD 1.3617

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