この段階だと、会社乗っ取りを画策するような人に見えないですよね。

でも人は見かけによらぬもの！

この男が入社したあと、ビジネスパートナーだった由香里さんの様子がおかしくなっていき…!?

>>【まんが】ヤバい男に会社を乗っ取られました

(ウーマンエキサイト編集部)