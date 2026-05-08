ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「会社は俺たちのもの」ヤバい男の一言で人生が完全に奪われた…信じ… 「会社は俺たちのもの」ヤバい男の一言で人生が完全に奪われた…信じてた同僚が会社乗っ取りを計画していた!? 「会社は俺たちのもの」ヤバい男の一言で人生が完全に奪われた…信じてた同僚が会社乗っ取りを計画していた!? 2026年5月8日 19時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ この段階だと、会社乗っ取りを画策するような人に見えないですよね。でも人は見かけによらぬもの！この男が入社したあと、ビジネスパートナーだった由香里さんの様子がおかしくなっていき…!?>>【まんが】ヤバい男に会社を乗っ取られました(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ヤバい男に会社を乗っ取られました 「俺は悪くない」気を使っておつまみの数に文句を言わんかったし リクエストも簡単なものにした【夫から脱却できますか？ Vol.88】 「あんな人に使われてかわいそう…」あざとい涙でイチコロ！ 勝利を確信した、はずだったのに…【あざとい女性部下に夫が狙われています Vol.8】