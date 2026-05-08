私立恵比寿中学・中山莉子、休養を発表「本年4月より体調不良が続いており」
アイドルグループ・私立恵比寿中学は8日、公式Xを更新。メンバーの中山莉子が当面の間休養すると発表した。
【Xより】「当日は7名でのパフォーマンスになります」中山莉子の休演を報告したポスト
投稿では「中山莉子 に関するお知らせ」と書き出し、「メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と伝えた。
「本人は活動への復帰を強く希望しておりますが、まずは万全な状態でファンの皆様の前に立てるよう、現在は回復を最優先に考えております」と本人の様子も伝えつつ、「活動復帰の目処が立ちましたら、改めて公式サイト等でご報告申し上げます」とした。
続けて「なお、中山の休養期間中、私立恵比寿中学は残るメンバー7名で活動を継続してまいります。何卒ご了承いただけますと幸いです」と説明。「ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。
中山は、2000年10月28日生まれ、東京都出身。出席番号は12番。アイドル活動のかたわら、アパレルブランド｢Ri-feel｣をプロデュースするなど幅広く活躍している。
【Xより】「当日は7名でのパフォーマンスになります」中山莉子の休演を報告したポスト
投稿では「中山莉子 に関するお知らせ」と書き出し、「メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と伝えた。
「本人は活動への復帰を強く希望しておりますが、まずは万全な状態でファンの皆様の前に立てるよう、現在は回復を最優先に考えております」と本人の様子も伝えつつ、「活動復帰の目処が立ちましたら、改めて公式サイト等でご報告申し上げます」とした。
中山は、2000年10月28日生まれ、東京都出身。出席番号は12番。アイドル活動のかたわら、アパレルブランド｢Ri-feel｣をプロデュースするなど幅広く活躍している。