女子日本代表戦でDream Amiが国歌独唱「心を込めて歌わせていただきます」

5月8日、日本バスケットボール協会（JBA）は、5月16日および17日に横浜BUNTAIで開催する『三井不動産カップ2026（神奈川大会）バスケットボール女子日本代表国際試合』において、国歌独唱の歌手がDream Amiに決定したことを発表した。

今回の国際試合は今年9月に行われる「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026』を見据えた強化試合で、両日ともにFIBAランキング35位のラトビア代表と対戦する。

Dream Amiは「大切な試合前に大役を務めさせていただける事、とても光栄に思います。 皆さんの熱い想いを胸に、心を込めて歌わせていただきます」とコメントした。

◆■大会概要

【大会名】



三井不動産カップ2026（神奈川大会）バスケットボール女子日本代表国際試合

【対戦カード】



女子日本代表vs女子ラトビア代表

【会場】



横浜BUNTAI（〒231-0032神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1）

【日程】



GAME1：2026年5月16日（土）TIPOFF13時30分（予定）



GAME2：2026年5月17日（日）TIPOFF14時00分（予定）





【動画】先月行われた日本代表対WNBA前年王者ラスベガス・エーシズの試合ハイライト