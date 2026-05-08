日経225先物：8日19時＝20円安、6万2820円
8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円安の6万2820円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては106.35円高。出来高は1649枚となっている。
TOPIX先物期近は3834.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62820 -20 1649
日経225mini 62815 -25 41354
TOPIX先物 3834.5 +2 3539
JPX日経400先物 35020 +90 106
グロース指数先物 823 +3 331
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3834.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62820 -20 1649
日経225mini 62815 -25 41354
TOPIX先物 3834.5 +2 3539
JPX日経400先物 35020 +90 106
グロース指数先物 823 +3 331
東証REIT指数先物 売買不成立
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