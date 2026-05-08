　8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円安の6万2820円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては106.35円高。出来高は1649枚となっている。

　TOPIX先物期近は3834.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.02ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62820　　　　　 -20　　　　1649
日経225mini 　　　　　　 62815　　　　　 -25　　　 41354
TOPIX先物 　　　　　　　3834.5　　　　　　+2　　　　3539
JPX日経400先物　　　　　 35020　　　　　 +90　　　　 106
グロース指数先物　　　　　 823　　　　　　+3　　　　 331
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース