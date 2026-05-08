過去最大規模の特殊詐欺の被害です。県内の女性（70代）が警察官や検事を名乗る男から、金や暗号資産など1億3300万円相当をだまし取られました。県内で金がだまし取られる被害が確認されたのは、初めてだということです。



ニセ警察詐欺の被害に遭ったのは、県内に住む女性(70代)です。警察によりますと、2025年10月中旬ごろ、警察官を名乗る男から女性の自宅に電話がありました。





（男）「元銀行員の男を詐欺で逮捕し、あなた名義の通帳を持っていた。あなたは、事件の重要参考人である」そして、電話を代わった検事を名乗る男から捜査に協力するようLINEに誘導されました。すると男2人は、LINE上で捜査を名目に金銭を要求。女性は暗号資産、約6000万円相当と現金600万円を指定された口座に振り込みました。さらに検事を名乗る男は、こんなメッセージを送ります。（男）「開示請求するために、あなたが持っている金を国税局に預けなければいけない」女性は、所有する金2.8キロ、時価6700万円相当を指定された場所に置き、だまし取られました。先月中旬、金の取引会社から警察に情報が寄せられ、事件が発覚したということです。県警によりますと、県内で金をだまし取られる被害が確認されたのは初めてです。被害の総額は約1億3300万円相当で、県内の特殊詐欺の被害で過去最大規模だということです。