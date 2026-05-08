石丸伸二、『恋愛病院』最終話で不満“爆発”「こんな酷い演出、構成って考えられるんだって」 告白タイムでまさかの結末に
ABEMAのオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（毎週木曜 後10：00）の最終話が7日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送された。
【映像】「いい加減にしろと…」石丸伸二、MK5（マジでキレる5秒前）の真相
最終回となる#6では、最後のおくすり「運命の告白タイム」が処方され、それぞれが最後の想いを伝えることに。そんな中、仕事で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみは、ラストスパートをかけるべくしんじ（石丸伸二）との“延長戦”とも言えるドライブデートへ。自ら用意した「タメ語で話したい」「手を繋ぎたい」「ハグしたい」といった“恋のおくすり”で積極的に距離を縮めていく。
照れながらもハグを交わした2人。デート後、「恥ずかしかったけど、しんじの温もりを感じられたのは貴重な体験でした」と笑顔を見せたいずみは、しんじへの告白を決意する。
そして迎えた告白タイム。いずみは「正直で、真面目で、笑顔が素敵なところに惹かれました」「しんじの恋の病を直せるのは私しかいないと思います」と真っ直ぐ想いを伝えます。しかし、しんじからは「ごめんね、いずみ。いずみとそういう関係を作っていくのは難しいと感じました」という返答が。感謝を伝えその場を去ったいずみは、「実りはしなかったけど、恋の気持ちを思い出せたのが財産」とコメント。その前向きな言葉に、スタジオからも「いずみにシード権を与えましょう」「続投をお願いしたいくらい好き！」とエールが送られた。
最後の告白タイムでは、浜辺で待つあさのもとへ、まさかつとしんじの2人が登場。まさかつは「仕事以外で心が動く、その扉を破ってくれたのがあさちゃんだった」と想いを伝え、「“毎日1時間半、一緒に筋トレしたい”という絶対条件も、なくてもいいかなって思ってる」と、価値観すら変わったことを明かす。
一方、しんじも「“愛してる”とはまだなってはいないけど、これから仲良くなっていきたい」と不器用ながら本音を吐露。「家族の最適化」という独自の“絶対条件”を語りながら、あさへ手を差し伸べた。
2人同時に手を差し出され、困惑するあさ。一度は2人の手を取るも、スタッフから「どちらかを選ぶか、どちらも選ばないか」と選択を迫られ、さらに困惑。悩んだ末、「どっちも選べない」と結論を出した。最後まで揺れ続けた三角関係の結末に、スタジオからも悲鳴が上がった。
そんな中、しんじが最後まで複雑な感情を見せる場面も。いずみとのドライブデート後のインタビューでは、「MK5。マジでキレる5秒前」とまさかの発言。番組に対し、「人生史上これほどイライラしたことはなかった」と本音を吐露。さらに告白後には、「こんな酷い演出、構成って考えられるんだって思った」と番組への複雑な思いを明かしたしんじ。一方で、「間違いなく、ここに来るときは本当に恋愛感情、人と向き合おうとしていた。慣れないことはしないもんですね」ともコメント。不器用ながらも真剣に恋と向き合っていたことを明かした。
またこのたび、スピンオフとして5月9日に『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』の公開が決定。石丸伸二を2泊3日、恋愛番組に置いてきたらどんな顔を見せるのか。収録前の本音から未公開デートシーン、そして“MK5”発言の裏側まで、“しんじ節”全開だった石丸伸二を観察し、浮かび上がった数々の恋の謎に迫る。 「石丸伸二はわずかでも恋心を抱いたのか」「なぜ恋はうまくいかなかったのか」。本編では描ききれなかった裏側を通して、“恋愛番組に置かれた石丸伸二”を深掘りしていく。
【映像】「いい加減にしろと…」石丸伸二、MK5（マジでキレる5秒前）の真相
最終回となる#6では、最後のおくすり「運命の告白タイム」が処方され、それぞれが最後の想いを伝えることに。そんな中、仕事で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみは、ラストスパートをかけるべくしんじ（石丸伸二）との“延長戦”とも言えるドライブデートへ。自ら用意した「タメ語で話したい」「手を繋ぎたい」「ハグしたい」といった“恋のおくすり”で積極的に距離を縮めていく。
そして迎えた告白タイム。いずみは「正直で、真面目で、笑顔が素敵なところに惹かれました」「しんじの恋の病を直せるのは私しかいないと思います」と真っ直ぐ想いを伝えます。しかし、しんじからは「ごめんね、いずみ。いずみとそういう関係を作っていくのは難しいと感じました」という返答が。感謝を伝えその場を去ったいずみは、「実りはしなかったけど、恋の気持ちを思い出せたのが財産」とコメント。その前向きな言葉に、スタジオからも「いずみにシード権を与えましょう」「続投をお願いしたいくらい好き！」とエールが送られた。
最後の告白タイムでは、浜辺で待つあさのもとへ、まさかつとしんじの2人が登場。まさかつは「仕事以外で心が動く、その扉を破ってくれたのがあさちゃんだった」と想いを伝え、「“毎日1時間半、一緒に筋トレしたい”という絶対条件も、なくてもいいかなって思ってる」と、価値観すら変わったことを明かす。
一方、しんじも「“愛してる”とはまだなってはいないけど、これから仲良くなっていきたい」と不器用ながら本音を吐露。「家族の最適化」という独自の“絶対条件”を語りながら、あさへ手を差し伸べた。
2人同時に手を差し出され、困惑するあさ。一度は2人の手を取るも、スタッフから「どちらかを選ぶか、どちらも選ばないか」と選択を迫られ、さらに困惑。悩んだ末、「どっちも選べない」と結論を出した。最後まで揺れ続けた三角関係の結末に、スタジオからも悲鳴が上がった。
そんな中、しんじが最後まで複雑な感情を見せる場面も。いずみとのドライブデート後のインタビューでは、「MK5。マジでキレる5秒前」とまさかの発言。番組に対し、「人生史上これほどイライラしたことはなかった」と本音を吐露。さらに告白後には、「こんな酷い演出、構成って考えられるんだって思った」と番組への複雑な思いを明かしたしんじ。一方で、「間違いなく、ここに来るときは本当に恋愛感情、人と向き合おうとしていた。慣れないことはしないもんですね」ともコメント。不器用ながらも真剣に恋と向き合っていたことを明かした。
またこのたび、スピンオフとして5月9日に『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』の公開が決定。石丸伸二を2泊3日、恋愛番組に置いてきたらどんな顔を見せるのか。収録前の本音から未公開デートシーン、そして“MK5”発言の裏側まで、“しんじ節”全開だった石丸伸二を観察し、浮かび上がった数々の恋の謎に迫る。 「石丸伸二はわずかでも恋心を抱いたのか」「なぜ恋はうまくいかなかったのか」。本編では描ききれなかった裏側を通して、“恋愛番組に置かれた石丸伸二”を深掘りしていく。