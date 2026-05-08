2026年1月に名古屋市天白区にオープンしたカフェ『Cafe1982 麺と珈琲』。店名には「麺」と「珈琲」の文字がありますが、「油そば」が食べられるのがウリの喫茶店です。



そのこだわりは強く、油そばに使う醤油と油は店内で最初から手作り。油は鶏肉の脂身を6～7時間かけてじっくり煮込み、特製の「鶏油(チーユ)」を抽出しています。





そこに、同じく自家製のしょうゆと魚介だしのWスープを混ぜ合わせ、麺は地元の製麺所に特注して作ってもらっている極太麺。その上に、玉ねぎや水菜など7種類の具材をトッピングと、本格的な油そばが楽しむことができ、客の半数以上が注文するそうです。なぜ、喫茶店で油そばを出すスタイルになったのかについては…。店長：「お店を出すならおいしいものを出したいと思いまして。学校も近かったので、学生さんも頼めるようなメニューで、喫茶店では変わっているんですけど、油そばをやってみたいなと」店の名物をどちらも楽しみたいという方には、油そばにプラス300円でコーヒーセットにすることができます。店長：「地域の方に愛されるお店にしたい。油そばにこだわらずに何でも取り入れて、ニーズがあるものを提供できたらなと考えています」