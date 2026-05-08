「お花みたいなパー♡」「びっくりするくらい可愛い」と絶賛の声が寄せられているのは、猫ちゃんの前足を映した光景。限界まで開かれた指先が、まるでお花のようだと話題になっています。投稿には他にもさまざまな物に例えるコメントが寄せられ、表示回数59万回を超える反響を見せています。

【写真：『猫の足』を見たら、『お花のような形』になっていて…たまらなく可愛い瞬間】

いっぱいに開かれたおもちちゃんの指

Xアカウント『おもち』に投稿され注目を集めているのは、猫ちゃんが全力で指を『パー』にしている光景。その日、ブリティッシュショートヘアーのおもちちゃんの飼い主さんは、「あんよ可愛すぎるだろ」というコメントとともに2枚の写真を投稿したそう。そこには、おもちちゃんが指をいっぱいに開いて『パー』の形を作っている姿が写っていました。

まん丸でふわふわな指が4つ並んでいるその光景からは、なんともいえない癒しが溢れています。そんな可愛らしいおもちちゃんの全力のパーを見た人からは、「お花みたい」という声が寄せられることとなったのでした。

『お花』のようだと、絶賛の声続々！

いっぱいに指を開いたおもちちゃんのまん丸なおてて。その光景を見た人からは、さまざまなものに例える声が寄せられましたが、特に多かったのが『お花に似ている』という声。足の先に並んだ4つの指先が、まるで花びらのように見えると話題になったのでした。

ふわふわの腕から咲いたようなその可愛らしい“お花”は、たくさんの人に癒しを届けることに。思わず握ってみたくなる、魅惑の足を持つおもちちゃんなのでした。

そんなおもちちゃんの何気ない日常のワンシーンは、表示回数59万回を超える反響を見せることに。投稿を見た人からは、「グッズにしてほしい可愛さ」「なんですかこの可愛いフワフワお手々は！」「ぽふって感じが可愛い」と、絶賛の声が続々と寄せられています。

Xアカウント『おもち』では、そんな癒し系猫おもちちゃんの日常風景が投稿されています。おもちちゃんの可愛らしい仕草が、日々の疲れを和らいでくれることでしょう。

おもちちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「おもち」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。