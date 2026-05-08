Youtubeチャンネル「Nobuuuuu」に投稿されたのは、ニューヨークのブルックリンに住むキジトラの♂猫ノブくんが飼い主さんを優しく起こす朝のひとコマ。

朝ごはんの時間が過ぎても寝ている飼い主さんを優しく起こそうと奮闘するノブくんの姿がなんとも微笑ましいこの動画は記事執筆時点で44万回以上再生され、「爪はたてず、優しく肉球だけで起こしてる♡」「99％の人間よりも礼儀正しい！」「見た目も心もイケニャン」と多くのコメントが寄せられています。

【動画：朝ごはんの時間になっても起きてこない飼い主に、猫が…とんでもなく優しい『起こし方』】

Always hungryなのに

ノブくんは飼い主さん曰く「いつも腹ぺこ（always hungry）」で、ご飯を求めて朝飼い主さんを起こすことが多いのだとか。

この日も飼い主さんがご飯の時間になっても起きてこないのでベッドにやって来たノブくん。まずは肉球で優しく飼い主さんの腕を「ノック」します。

しかし飼い主さんは微動だにしません。そんな飼い主さんを気遣うようにクンクンして…

生存確認をします。飼い主さんが嫌がるようなことはせず、「礼儀正しい」起こし方を続けるノブくん。しかしお腹は減っているのか、「朝ごはんの時間が5分過ぎてるんだけど…」と訴えかけるように見つめます。

こんなにお腹を空かせているのに、ノブくんは引き続き飼い主さんをノックしたりクンクンしたりして優しく起こし続けます。

ようやく起きた飼い主さんへのかわいい仕返し？

それでも起きない飼い主さんですが、ノブくんは噛んだり鳴いたりすることなく、そっと待ち続けます。その様子はまさに礼儀正しいジェントルマン。そして…

ようやく飼い主さんが起きました！ノブくんは即座に反応し、飼い主さんに優しくタッチして朝ごはんが欲しいとアピールします。それから…

起きたばかりの飼い主さんの上を歩き、朝ごはんに向かうのでした。ノブくんのかわいい仕返しだったのかもしれません。

「今日はとっても長い1日だった…」

その日の終わり、ノブくんは飼い主さんの隣で眠りながら「今日はとっても長い1日だった…」と振り返るのでした。

明日は早くご飯をもらえると良いねと願わずにいられない健気さを感じさせる光景でした。

投稿には「とっても礼儀正しい猫ちゃん」「ご飯を少し多めにあげてもいいよ！」「礼儀正しいノブくんでさえ、最後に飼い主さんのお腹の上を歩くのを我慢できなかったみたいですね 」などのコメントが寄せられています。

Youtubeチャンネル「Nobuuuuu」では他にも甘えん坊のノブくんと飼い主さんのブルックリンでのおしゃれな生活の様子がたくさん投稿されています。

ノブさん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Nobuuuuu」さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。