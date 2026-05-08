「それどこの？」って聞かれそう♡【ROPÉ PICNIC】大人のシャレ見え「ショルダーバッグ」

なんだかコーデがシンプルすぎて垢抜けない……。そう感じたら、小物で整えるのがおすすめのアプローチ。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】で見つけた、大人に似合いそうな「ショルダーバッグ」をピックアップ。シーズンムードを高めてくれるパンチングデザインや、スタイルを問わず活躍する巾着タイプなど、日常に取り入れやすいのにセンスを感じるバッグが揃っています。思わず「それどこの？」と聞かれそうな、シャレ見えアイテムをチェック。

コーデに抜け感を与えるパンチングデザイン

【ROPÉ PICNIC】「フルーレットパンチングレースミニショルダーバッグ / 2WAY」\6,490（税込）

花柄レース見えする繊細なパンチングデザインで、着こなしに季節感をプラスしてくれるバッグ。レザー調素材ならではの上品さと、透け感による軽やかさを両得できる1品です。バッグインポーチにもなる麻混素材の巾着付きで荷物が見える心配もなく、利便性や安全面にもこだわった仕様。持ち手部分にはカラビナ付きのチャームが付いており、お気に入りのキーホルダーを付けてアレンジも楽しめます。ジャケットやスカートと合わせたきれいめスタイルから、ジーンズを合わせたカジュアルまで、幅広い着こなしに馴染んでくれそう。