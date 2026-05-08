『世界最強の後衛』7月5日放送スタート 主演は松岡禎丞！出演キャストまとめ
アニメ『世界最強の後衛 〜迷宮国の新人探索者〜』が、TOKYO MXで7月5日22時、サンテレビで7月5日25時、BS11で7月6日25時から放送されることが決定した。あわせてキービジュアルが公開された。
【動画】ヒロイン可愛い！公開された『世界最強の後衛』PV
同作は、『迷宮国』へと転生した主人公・アリヒトが、攻撃・防御・回復もこなせる最強の支援職『後衛』として個性豊かなヒロインと共に成長する異世界冒険譚。
公開されたビジュアルでは、メインキャラクターたちが一堂に集結し、パーティーとして敵に立ち向かう姿が描かれている。
■キャスト
アリヒト：松岡禎丞
テレジア：古賀葵
キョウカ：中村桜
エリーティア：石川由依
スズナ：早見沙織
ミサキ：本渡楓
マドカ：高尾奏音
メリッサ：相坂優歌
【動画】ヒロイン可愛い！公開された『世界最強の後衛』PV
同作は、『迷宮国』へと転生した主人公・アリヒトが、攻撃・防御・回復もこなせる最強の支援職『後衛』として個性豊かなヒロインと共に成長する異世界冒険譚。
公開されたビジュアルでは、メインキャラクターたちが一堂に集結し、パーティーとして敵に立ち向かう姿が描かれている。
■キャスト
アリヒト：松岡禎丞
テレジア：古賀葵
キョウカ：中村桜
エリーティア：石川由依
スズナ：早見沙織
ミサキ：本渡楓
マドカ：高尾奏音
メリッサ：相坂優歌
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