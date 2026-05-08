高村和宏監督完全新作『バーテックスフォース』、10月放送で制作はSMDE 本編映像使用のPV＆キャラクター情報公開
『ストライクウィッチーズ』『ビビッドレッド・オペレーション』の高村和宏監督による完全新作オリジナルテレビアニメ『バーテックスフォース』が、10月から放送されることが発表された。あわせて、ティザーPV＆ティザービジュアル第2弾、キャラクター情報第1弾、メインスタッフ情報が公開された。
【画像】ミニスカにショートスパッツ！元気っ子っぽいキャラクター紹介1人目
メインスタッフには、高村監督をはじめ、副監督は久慈悟郎氏（『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』）、エンジンデザインは海老川兼武氏（『機動戦士ガンダム00』）、ENIAデザインはJNTHED氏（『機動戦士ガンダム 水星の魔女』）など、人気作品を手掛けたスタッフ陣が並ぶ。アニメーション制作はSMDEが担当。豪華スタッフが集結し、大迫力の映像で描くSFバトルアクションとなる。
ティザーPVは、本作のヒロインである東道晴香がメカの力を用いて正体不明の敵と戦う様子が描かれており、ラストには広大な海の中、一筋の光に手を伸ばす少年とメカ（ENIA）の姿が印象的に描かれ、物語の始まりを予感させる映像となっている。
ティザービジュアル第2弾は、「“正解”は、世界を壊す」というコピーとともに、手を伸ばす少年の背中と、地球をバックに描かれているメカ、そして謎の美女の様子が描かれている。謎の少年が伸ばした手がつかむ未来は希望か絶望か。
キャラクター情報第1弾は、東道晴香（とうどうはるか）。沖縄に住む16歳の女子高生。天真らんまんな少女で、身体を動かすことが得意というキャラクター。
■メインスタッフ
監督・キャラクターデザイン：高村和宏
副監督：久慈悟郎
エンジンデザイン：海老川兼武
ENIAデザイン：JNTHED
シリーズ構成：高村和宏・鈴木雅詞
CGディレクター：田所洋行
モデリングディレクター：簡長鵬
総作画監督：小野田将人
色彩設計：大西峰代
美術監督：木下了香
美術設定：天田俊貴
撮影監督：八木昌彦
編集：三嶋章紀
音楽：信澤宣明
音響監督：吉田知弘
音響制作：dugout
アニメーション制作：SMDE
【画像】ミニスカにショートスパッツ！元気っ子っぽいキャラクター紹介1人目
メインスタッフには、高村監督をはじめ、副監督は久慈悟郎氏（『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』）、エンジンデザインは海老川兼武氏（『機動戦士ガンダム00』）、ENIAデザインはJNTHED氏（『機動戦士ガンダム 水星の魔女』）など、人気作品を手掛けたスタッフ陣が並ぶ。アニメーション制作はSMDEが担当。豪華スタッフが集結し、大迫力の映像で描くSFバトルアクションとなる。
ティザービジュアル第2弾は、「“正解”は、世界を壊す」というコピーとともに、手を伸ばす少年の背中と、地球をバックに描かれているメカ、そして謎の美女の様子が描かれている。謎の少年が伸ばした手がつかむ未来は希望か絶望か。
キャラクター情報第1弾は、東道晴香（とうどうはるか）。沖縄に住む16歳の女子高生。天真らんまんな少女で、身体を動かすことが得意というキャラクター。
■メインスタッフ
監督・キャラクターデザイン：高村和宏
副監督：久慈悟郎
エンジンデザイン：海老川兼武
ENIAデザイン：JNTHED
シリーズ構成：高村和宏・鈴木雅詞
CGディレクター：田所洋行
モデリングディレクター：簡長鵬
総作画監督：小野田将人
色彩設計：大西峰代
美術監督：木下了香
美術設定：天田俊貴
撮影監督：八木昌彦
編集：三嶋章紀
音楽：信澤宣明
音響監督：吉田知弘
音響制作：dugout
アニメーション制作：SMDE
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優