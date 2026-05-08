豪華絢爛な曳山が小松の街なかを彩る「お旅まつり」が8日、幕を開けました。

江戸時代から続く伝統の曳山子供歌舞伎の上演も始まりました。

初夏の訪れを告げる「お旅祭り」。江戸時代から受け継がれる曳山子供歌舞伎には毎年、大勢の観衆が訪れます。

今年の当番町は八日市町と寺町。このうち八日市町で披露されたのは、「旅衣小松緑弥栄義太夫勧進帳」

鎌倉幕府将軍の源頼朝に追われる義経と弁慶一行が、安宅の関で弁慶の機転と富樫の情けにより危機を脱する物語です。

上演される曳山の前には多くの観客が集まり、弁慶が見せ場で見栄を切ると、掛け声と大きな拍手が会場に響きました。

少子化の影響も、10数年ぶりに、全ての役者を地元の子どもたちで配役

八日市町・武蔵坊弁慶・鵜川喜丞くん「かっこいい弁慶を見せたい。引っ張っていきたい」

八日市町では少子化の影響を受け、近年は町にゆかりのある家族の子どもから役者を募り、歌舞伎を披露してきましたが、今年は10数年ぶりにすべての役者を地元の子どもたちで揃えることができました。

八日市町・世話人代表 鵜川瞬也さん「今年はオール八日市」

見物客「よかった、涙出てきた」「何とか続けていってほしい」

お旅まつり、9日は各町の曳山がそろう「曳山曳揃え」が行われます。