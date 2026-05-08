巨人・北村流音（りお）内野手（２１）が８日、同期の三塚琉生外野手に続く支配下登録への意欲を示した。２０２２年にドラフト育成８位で入団。同６位で入団し、桐生第一高の同級生だった三塚は、昨年６月に支配下登録された。ひと足早く１軍デビューも果たし、現在は２軍で活躍しており「同じ高校で、比べられるところがある。今のままだと恥ずかしいのでもう少し頑張りたいです」。ライバルの活躍に自身も闘志を燃やしている。

１日から４日までのハードオフ新潟大会で全５試合に出場。「自分は守備の人間です」。二塁、三塁、遊撃と試合毎に守備位置が変わるも、エラーしないのは大前提。守備につく前にしっかりと頭の中で動きを整理した。打撃では、全試合で安打を放ち、打率は４割超え。橋本到３軍打撃コーチにボールの見極めについて指導を受け「狙ってるボールなのか、そうじゃないのかというのを教えられて、そこを試合の中で意識したら結果が出ました」と、好調のわけを明かした。

この日は、ジャイアンツ球場で３軍練習に参加し、ライブＢＰで、２打席に立った。今季の目標は支配下登録。２０２４年は２軍で４９試合に出場も、昨季は怪我の影響で未出場となった。まずはこの調子で２軍に上がり安定した活躍を見せたいところだ。