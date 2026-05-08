◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

４打差９位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は３バーディー、４ボギーの７３で回り、通算１オーバーの９位で週末に進んだ。風の強い午後組でプレー。「午後の方が難しいと想定してプレーしていた。やっぱり難しかった」と振り返った。

１、２番を連続ボギーと不安な立ち上がりを見せた。「ジャッジがうまくいかなくて、奥にこぼすことが多かった」とクラブ選択や風の読みなどでミスが続いたという。後半は女王らしく見事修正し３つのバーディーで上位にとどまった。それでもアイアンショットの打点が悪いと反省点を語った。

開幕前の６日には腰痛でプロアマ戦を棄権。状態が心配されたが、「日に日に良くなっている」と明るく話し、スタート前の練習も通常通りに行っていた。ホールアウトしたのは午後５時過ぎ。「もう暗いので帰ろうかな」と話しながらもパッティング練習は入念に行い、コースを後にした。

東コースで行われた２４年大会は１打差２位に入るなど、メジャー制覇はあと一歩。６打差を追う週末へ「ダボはなくしたい。ミスしてもボギーで抑えたいし、１日でもアンダーパーを出したい。明日出せたら面白い最終日が迎えられる」とムービングデーでの浮上を虎視たんたんと狙う。悲願のメジャー優勝へ難セッティングで底力を見せる。