◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

今大会の大きな見所は１５番パー３。第２日は、やや易しいピン位置となり、平均スコアはパーを下回る２・９２４４（難度は１８ホール中１６番目）となった。

今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された。ティーエリアと２段グリーンの間には大きな池が広がる。グリーン前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれている。アマチュアのように直接の池ポチャは、プロではあり得ないが、ピン位置が２段グリーン下の手前に設定された場合、バックスピンで池に落ちる危険が大。第１日のピンポジションは手前から６ヤードの難しい位置（実測値は９１ヤード）に設定され、池ポチャが連発。７人が池にボールを落とした。実測９１ヤードながら、平均スコアはパーを超える３・１８３３（難度は１８ホール中１３番目）となった。

第２日のピンポジションは手前から１８ヤード、奥から１０ヤード（実測１０２ヤード）。２段グリーンの上に設定されたため、第１日より易しいホールとなった。

バーディー２１人、パー８６人、ボギー１２人。ダブルボギー以上はなしで、平均スコアは２・９２４４となった。手前の池に落とす選手はいなかった。

ただ、１５番の２段グリーンが難しいことに変わりはなく、３パットのボギーは４人。首位の大久保柚季（加賀電子）も３パットでボギーをたたいた。

決勝ラウンドでは、第１日のようにピンが手前の難しい位置に設定されることは確実。再び、池ポチャのリスクが増す。

赤杭（くい）の場合、ボールが落ちた地点からピンに近づかない地点で２クラブ長以内から第３打を打てるが、今大会の１５番の池は黄色杭のため、打ち直しの第３打は、ティーエリアが最善策となる。池に落とした場合、ボギーでしのぐことは難しく、ダブルボギー以上を覚悟しなければならない。

日本女子プロゴルフ協会の茂木宏美コースセッティング担当は「ウェッジの短いクラブで、スピンコントロールの技術が求められます」と解説する。距離は短いため、スピンコントロールに成功すればバーディーチャンスになる。失敗すれば池ポチャでダブルボギーのピンチに…。決勝ラウンドでは、超ショートホールが勝負所になる。