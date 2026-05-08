元テレビ朝日社員の玉川徹氏が7日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に出演。テレビの出演時に自前の服を着ている共演者を明かした。

服のコーディネートをどうしたら良いか分からない、というリスナーからのメールに、セレクトショップで選んでもらうことを勧めた玉川氏。

その後も「セレクトショップって、何がいいかって言うと、靴から帽子まで全部置いているんですよ。それをね、靴屋さん、帽子屋さん、シャツ屋さんってこういうふうに回るのは、本当にオシャレな人です。これは本当に自分に何が似合うか分かっていらっしゃる方はできます。だけど、これはハイレベルなんで、やはりセレクトショップはいいんじゃないでしょうか。ちょっとセレクトショップは高いかもしれないですけど、まずはプロに選んでもらったらいい」と語った。

また、自分たちも「スタイリストが選んでいるじゃない。プロが選んでいるんですよ、テレビに出ている人がほとんど」と続けたが、「でもね、一茂さんは、自前なんだよ」と、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で共演している元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂の名を挙げた。

さらに「通常スタイリストさんって、借りてくるんだよね。それを借りてきて、着てもらって返す、選ぶのは私、っていうところでフィー（料金）が発生しているんだけど、まあ、逆に言うと服は残らないんですよ」と説明。

「でも一茂さんは全部買っているんだよ。多分、自分のセンスでやっているんだと思う。だから、彼はセンスいいですよ」と認めていた。