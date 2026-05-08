メディヒールの新作UVケア登場♡さらさらサンスティック＆トーンアップ下地に注目

韓国で15年連続売上1位¹を誇るダーマコスメブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」から、この夏注目のUVケアアイテムが新登場♡ブランドを代表する「マデカッソシド²」と「PDRN*³」を配合した2種類の新作は、紫外線対策をしながら美肌見せまで叶えてくれる優秀アイテムです。2026年5月1日（金）よりQoo10公式ショップで発売中の新作を、さっそくチェックしてみましょう♪

さらさら快適なサンスティック

「マデカッソシド*² サンスティック エアリーフィット」は、外出先でも手軽に塗り直しできるスティックタイプの日焼け止め。

SPF50+ PA++++で紫外線をしっかりブロックしながら、べたつきにくい軽やかな使い心地を実現しています。

価格は1,980円（税込）、容量は10g。ポケットやミニバッグにも収まりやすいコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です。

純度98％⁴マデカッソシド²とツボクサエキス*²の2種類の整肌成分を配合し、紫外線による乾燥ダメージから肌を守りながら健やかな肌へ導いてくれるのも魅力。

さらに、「マイクロセバムパウダー」を配合し、さらさら感をキープしてくれます。

タッチプルーフ、スウェットプルーフ、アクティビティプルーフ、サンドプルーフ、オイルプルーフの5種のプルーフ認証済み*⁵で、汗や皮脂が気になる季節にもぴったりです♪

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トーンアップ叶う化粧下地UV

「PDRN³ モイスチャー サンセラム スキンフィット トーンアップ」は、UVケア・トーンアップ⁶・化粧下地の3役を兼ね備えたサンセラム。価格は2,750円（税込）、容量は50gです。

SPF50+ PA++++の高いUVカット効果に加え、白浮きしにくいピンクベージュカラーが肌に自然になじみ、くすみ*⁷や色ムラをカバー。ナチュラルなツヤ感を演出してくれます。

純度99％⁴ローズPDRN³、低分子ヒアルロン酸⁸、スクワラン⁹などの保湿成分を配合し、乾燥しやすい肌にもたっぷりとうるおいをチャージ。

さらに、ヒアルロン酸⁸コーティングパウダーが肌表面の凹凸を整え、毛穴目立ち¹⁰も自然にカバーしてくれます。

パフでなじませることで密着感がアップし、重ね塗りすることでより高いカバー力も実現。ファンデーション前の仕込みアイテムとしても活躍してくれる万能UVです♡

*1 韓国オリーブヤング マスクパック累計販売数量 第1位（2011年~2025年）

*2 整肌成分

*3 DNA-Na（保湿成分）

*4 純度の数値は配合成分に関する参考値であり、製品の効果を保証するものではありません。

*5 タッチプルーフ、スウェットプルーフ、アクティビティプルーフ、サンドプルーフ、オイルプルーフ

*6 メーキャップ効果による

*7 乾燥による

*8 ヒアルロン酸Na（保湿成分）

*9 保湿成分

*10 乾燥により毛穴が目立つ肌状態のこと

*11 うるおいを与えることによる肌印象のこと

*12 メディヒール マスクパック累計販売数量（2009年~2025年 L&P社出荷実績に基づく）

夏のUV対策をもっと快適に♪

メディヒールの新作UVケアアイテムは、紫外線対策だけでなく、スキンケア感覚で使えるのがうれしいポイント。

さらさら質感の「サンスティック」と、ツヤ肌を演出する「サンセラム」は、毎日のメイクやお出かけシーンで活躍してくれそうです♡

これから本格化する紫外線シーズンに向けて、自分のライフスタイルに合ったUVケアアイテムを取り入れてみてはいかがでしょうか♪