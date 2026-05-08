日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）が8日、自身のインスタグラムを更新。2日に胆石の手術を受け、この日から仕事復帰したことを報告した。

「今日、仕事復帰しました」と報告した川合氏。「たくさんの方から激励のメッセージをいただき、本当にありがとうございました」と感謝の思いをつづった。

「今日はアジアビーチゲイムズのビーチバレー部門で銀メダルを獲得した、松本姉妹が協会に報告に来てくれました。おめでとう」と続け、3ショットも公開。ほかにも、ベッドに横たわる写真や摘出した胆石の写真も披露した。

川合氏は1日の投稿で「今日から入院。かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化してきたけど、酷くなったので手術することに」と報告。3日には2日に手術を受けたことを明かし、「昨日、手術しました。術後、気持ち悪く辛かった」とベッドで苦しそうな表情を浮かべる写真を公開していた。

フォロワーからは「もうお仕事復帰、大丈夫ですか?」「仕事復帰おめでとうございます」「無理はしないでくださいね」「仕事復帰が早過ぎ」「元気そうで良かったです」などの声が寄せられた。