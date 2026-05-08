韓国の男性グループ・ＲＩＩＺＥ（ライズ）のアントン（２２）の実弟もアイドルデビューを目指して準備中だと、アントンの実父で歌手のユンサンが言及したと８日、現地メディアのスポーツソウルが報じた。

ユンサンは７日、現地で放送されたトークバラエティー番組「屋根部屋の問題児たち」にゲスト出演。まずはアントンについて「デビューできる保証はないので、最初は音楽活動に反対だった」「（アントンから）『突然韓国に来る』と言われて、頭に血がのぼった」と回想した。ユンサンは２００２年、女優のシム・ヘジンと結婚後にアメリカへ留学したため、アントンと次男はアメリカで生まれ育った。

そしてユンサンは「ひとまず韓国へ来いと伝えた」と明かし、その後アントンから「ものすごい数の楽曲が送られてきた」「音楽に真剣に向き合っていると感じたので、これ以上反対はできないと思った」と伝えた。そしてＲＩＩＺＥとしてデビューしたアントンは現在、絶大な人気を集めている。

また、アントンの５歳年下だという次男について「兄がアイドルになったから、勉強が身に入るわけがない」と苦笑いし、アイドルデビューに向けて準備中であることを伝えた。すると「今はアントンが反対していて、（弟に）勉強しろと言っている」と笑いを誘った。そんなユンサンは「兄弟だからチャンスは平等に与えないと」「つらかったり自分の道ではないと思えば、また勉強することができるから」と言い、息子たちを応援する姿勢を見せた。