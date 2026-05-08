第2子誕生のEXIT・りんたろー。＆本郷杏奈、長女を抱いた親子3ショットを公開「素敵な写真」「おめでとうございます」
お笑いコンビのEXIT・りんたろー。（40）の妻でタレントの本郷杏奈（34）が8日、自身のインスタグラムを更新。6日に誕生を報告した第2子・長女とりんたろー。との親子3ショットを公開した。
【写真】「素敵な写真」第2子誕生のEXIT・りんたろー。＆本郷杏奈、長女を抱いた親子3ショット
長女の出産を報告したひとつ前の投稿に対して「沢山のお祝いコメントありがとうございます 全部読ませていただいてます」と感謝をつづった本郷。
今回の投稿では、「今回出産した産院が最高すぎて退院したくなかった… ホテルみたいに綺麗なお部屋で、エステもしていただけてなによりご飯が美味しすぎた 前日に自分で好きなのを選べて3時のおやつもあって幸せすぎる入院生活でした」と、長女と病院で過ごす様子や、豪華な病院での食事の写真を添えて、入院生活を振り返った。
続けて「1人目の時が帝王切開で、帝王切開は立ち会いできない病院が多いけれど、今回は立ち会い可能だったので」と、りんたろー。が出産に立ち会ったことも明かし、「2回目でもやっぱり怖くて、不安だったけど 病院の先生方も優しくて、安心して出産できました」と気持ちをつづった。
この投稿には、「おめでとうございます」「素敵な写真」「素敵な産院に出会えて良かったですね」「りんちゃんの優しい笑顔を見せてくれてありがとうございます」「すんごい豪華な部屋と食事ですね」など、温かい声が寄せられている。
りんたろー。と本郷は、2022年8月に結婚を発表。23年11月に第1子・長男誕生を報告。今月6日には、りんたろー。がフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか!?TV』に出演し、長女の誕生を報告していた。
【写真】「素敵な写真」第2子誕生のEXIT・りんたろー。＆本郷杏奈、長女を抱いた親子3ショット
長女の出産を報告したひとつ前の投稿に対して「沢山のお祝いコメントありがとうございます 全部読ませていただいてます」と感謝をつづった本郷。
今回の投稿では、「今回出産した産院が最高すぎて退院したくなかった… ホテルみたいに綺麗なお部屋で、エステもしていただけてなによりご飯が美味しすぎた 前日に自分で好きなのを選べて3時のおやつもあって幸せすぎる入院生活でした」と、長女と病院で過ごす様子や、豪華な病院での食事の写真を添えて、入院生活を振り返った。
この投稿には、「おめでとうございます」「素敵な写真」「素敵な産院に出会えて良かったですね」「りんちゃんの優しい笑顔を見せてくれてありがとうございます」「すんごい豪華な部屋と食事ですね」など、温かい声が寄せられている。
りんたろー。と本郷は、2022年8月に結婚を発表。23年11月に第1子・長男誕生を報告。今月6日には、りんたろー。がフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか!?TV』に出演し、長女の誕生を報告していた。