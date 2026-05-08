齋藤飛鳥、冠番組“Season2”が放送へ 1人飲みの特別番組も決定
元乃木坂46齋藤飛鳥の初冠番組『今夜は飲んで帰ろう』のSeason2が放送されることが決定した。日本テレビ系で22日より4週連続で放送される。
【番組カット】season1のゲストは白石麻衣！はしゃぐ齋藤飛鳥
齋藤が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、お酒を飲みながら好きな人と好きなことを満喫する同番組。昨年7月に放送され、等身大の姿や貴重な本音トークが反響を呼んだ。最大の見どころは、普段の活動ではなかなか見られない齋藤の“素の表情”。ゲストとグラスを交わし、リラックスした空間だからこそ飛び出す無邪気な笑顔や、ここでしか聞けない赤裸々なトークを披露する。
Season2のスタートに先駆け、15日には特別番組「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう〜復活直前1人飲み〜」の放送が決定した。齋藤がまったりと1人飲みを楽しむ最新映像とともに、大好評だったSeason1の名場面を振り返る。Hulu完全版の内容も盛り込んだダイジェスト映像で届ける。
■放送日時（現状の予定）
5月22日（金）24時30分〜
5月29日（金）24時30分〜
6月5日（金）24時45分〜
6月12日（金）24時40分〜
配信情報：「Hulu完全版」 は放送終了後からHuluで独占配信
【番組カット】season1のゲストは白石麻衣！はしゃぐ齋藤飛鳥
齋藤が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、お酒を飲みながら好きな人と好きなことを満喫する同番組。昨年7月に放送され、等身大の姿や貴重な本音トークが反響を呼んだ。最大の見どころは、普段の活動ではなかなか見られない齋藤の“素の表情”。ゲストとグラスを交わし、リラックスした空間だからこそ飛び出す無邪気な笑顔や、ここでしか聞けない赤裸々なトークを披露する。
■放送日時（現状の予定）
5月22日（金）24時30分〜
5月29日（金）24時30分〜
6月5日（金）24時45分〜
6月12日（金）24時40分〜
配信情報：「Hulu完全版」 は放送終了後からHuluで独占配信