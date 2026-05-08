女優の飯島直子（58）が8日までに自身のインスタグラムを更新し、小泉今日子（60）が東京・日本武道館で行ったライブ「KK60〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」でのショットを公開した。

ゴールデンウイークの思い出を振り返る中で、「そして、推し活。長倉家のひとびと 貴一兄、娘のえりなと参戦。偶然、隣人の律子さんにも会えました」と小泉のライブに行った際の中井貴一と白本彩奈の2ショットや石田ひかりを含めた4人で笑顔のショット、小泉と観月ありさが加わったショットを投稿。

中井、白本とはドラマ「最後から二番目の恋」で“長倉家”の家族役で共演した。「キラキラ光るステージ上から『和平〜！えりな〜！典子〜！』と、まさかの声がけ ビッグサプライズ」とステージの小泉から呼び掛けられたことを明かし、「負けじと、『ち〜あ〜き〜！！』大声で叫びました」。

「ステキでした どれだけの人たちが 勇気や希望、そして 夢のような時間を与えらたことでしょう 感動の一日でした」と振り返った。

フォロワーからは「長倉家の人達と会えて皆さんの写真みて懐かしく感じます」「夢のようです。スゴイ顔ぶれです」「キョンキョンが愛されているのがわかります いつまでもかっこいい」「キョン様のLIVE&ナガクラ家の皆様など素敵すぎるお写真ありがとうございます」などのコメントが届いている。