俳優の田中圭（４１）が８日、元放送作家の鈴木おさむ氏のユーチューブチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます‼」に出演。女優・永野芽郁との不倫疑惑以降の生活について明かした。

鈴木氏と対談を行った田中は、スタジオを見渡し「カメラの前久々ですね」とぽつり。「自分を応援してくださる方が見るところ以外だと１年ぶりくらい。一年僕役やってないので」と明かした。

公式的に活動休止はしていないが「ほぼ復帰じゃないですか」とコメント。「休んでたっちゃ休んでました。役者って役あってナンボなので」と冷静に語った。

露出が限定的になってからは「マジでその日暮らし」だった。アニメにハマっていたそうで「めっちゃ見ました」と告白。「こんな言い方をするのが正しいのか正しくないのかどう思われるか分からないですけど、結構いい時間でしたよ」と振り返った。

一方、当時はメンタル的に辛い時期でもあり「闇落ちしてた時期はありました流石に」とも話した。鈴木氏が「もうしんどいな。やめちゃおうかなと思ったこともあるんですか」と問いかけると「めっちゃ思いましたよ」と返答。「めんどくさいし、言葉を選んで言うと『なんだこいつら』みたいな。どこに対してかは置いといて、ありとあらゆるものが不信になりますし、基本的には『なんだこいつら』っていうのはありますし」と率直に当時の心境を語った。