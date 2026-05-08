

8TURN

ボーイズグループ8TURN（エイトターン）が８日、幕張メッセで開催された世界最大級のK-カルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のX STAGEに登場した。

【写真】「KCON JAPAN 2026」X STAGEに登場した8TURN

今回のステージで印象的だったのは、彼らの「圧倒的なパフォーマンス」と「親しみやすい素顔」のギャップ。１曲目の「BRUISE」で魅せたパワフルなパフォーマンスで一気に会場を熱狂させたかと思えば、トークコーナーでは「だるま落とし」に挑戦。しかし、結果はまさかの３回連続失敗という展開に。連帯責任としてメンバー全員で「コミカルなメガネ」を着用してPRを行うという罰ゲームが執行されたが、そんな姿ですら観客を楽しませるサービス精神の高さが光った。

ライブ後半では、「Electric Heart」を披露。ステージを降りてオーディエンスと至近距離でパフォーマンスし、会場を沸かせた。

その後のジェスチャーゲームでは驚異的なチームワークを発揮。制限時間２分という設定ながら、メンバーの意図を瞬時に汲み取り、大幅に時間を残して全問正解。彼らの絆の深さを証明した。

ラストはTOMORROW X TOGETHERの楽曲「Sugar Rush Ride」カバーステージを披露。8TURNらしいエネルギッシュなパフォーマンスでオーディエンスを魅了した。