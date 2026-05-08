アジア株 総じて下落、豪州株は大幅反落 アジア株 総じて下落、豪州株は大幅反落

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東京時間17:32現在

香港ハンセン指数 26393.71（-232.57 -0.87%）

中国上海総合指数 4179.95（-0.14 0.00%）

台湾加権指数 41603.94（-329.84 -0.79%）

韓国総合株価指数 7498.00（+7.95 +0.11%）

豪ＡＳＸ２００指数 8744.36（-133.78 -1.51%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77320.13（-524.39 -0.67%）



８日のアジア株は総じて下落。米国とイランがホルムズ海峡で交戦との報道を受けて、中東情勢の緊張感の高まりなどから、アジア株は売り優勢で推移した。各市場ともにこのところの上昇が続いてきたことで、利益確定の売りも出やすかった。



上海総合指数は小反落。銀行大手の中国工商銀行、通信機器メーカーの江蘇中天科技、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団が買われる一方で、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が売られた。



香港ハンセン指数は反落。インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー）、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）が買われる一方で、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、不動産会社の恒隆地産（ハンルン・プロパティーズ）、宅配サービスのＺＴＯエクスプレス、保険会社の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）が売られ

た。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅反落。インフラ会社のアトラス・アルテリア、相場情報サービス会社のアイレス・マーケット・テクノロジー、銀行大手のナショナル・オーストラリア銀行、不動産開発のセンターグループ、天然ガス輸送パイプライン運営会社のＡＰＡグループ、ウラン探鉱・開発会社のディープ・イエロー、小売会社のウールワース・グループが売られた。

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