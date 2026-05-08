中道改革連合の小川代表は、党内に示した皇族数の確保策のたたき台の案に批判が出ていることについて、「批判や懸念には耳を傾けつつ、一定の結論を図っていく」と、これまでの方針に変わりはないことを強調しました。

中道はきのう（7日）の党内の会議で、皇族の数を確保するため、旧宮家の男系男子を養子に迎えることを容認する内容を含むたたき台の案を示しました。

この案に対し、中道に所属している枝野元官房長官が自身のSNSで「養子案を認めるなら、お付き合いは仕切れません」と投稿するなど、批判の声が上がっていました。

中道改革連合 小川淳也 代表

「（枝野氏は）大先輩であるだけになおさら謙虚にその声に耳を傾けたいとは思いますが、その上で一定の結論を見いだしたいというその全体方針に影響はありません」

小川代表はきょう（8日）、「皇室をめぐる喫緊の課題に具体的な対策が求められている」として、「批判や懸念には謙虚に耳を傾けつつ、一定の結論を図っていく方針に変わりはない」と述べました。

中道は11日に再び党内の協議を開き、12日の役員会で党としての見解を正式に決定させたい考えです。