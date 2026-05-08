“元モデル”戸塚純貴に大胆なタトゥー！彫られた文字が示唆する衝撃の愛…＜未解決の女＞

6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。Season３では警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、係長となったエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査していく。

5月7日（木）に放送されたSeason３の第4話では、昭和43年に起きた“三億円事件”と酷似した、“令和の三億円事件”に6係が挑む展開に。そのなかで戸塚純貴演じる元モデルの深谷栄斗が、事件のキーとなっていった。彼の手に彫られたタトゥーの文字が意外な真相を示唆しており…!?

（※以下、第4話のネタバレがあります）

【映像】タトゥーが示唆する秘めた気持ち

◆複雑な思いを秘めた栄斗を戸塚が好演

2019年、アパレル企業のカリスマ社長・西園綾音（市川由衣）と運転手が殺害され、車内にあった現金三億円が奪われる事件が発生。白バイ警官になりすました犯人が車を停車させるなど、昭和43年に起きた三億円事件を彷彿とさせる手口から、この事件は“令和の三億円事件”と呼ばれ世を騒がせた。しかし犯人も三億円の行方もわからぬまま捜査は打ち切られていた。

そして7年が経ち、この“令和の三億円事件”との関連が疑われる事件が発生する。元モデル事務所社長・橋詰旺司（竹財輝之助）が何者かに刺され、「あの消えた3億円は、僕のものになるはずだった」と言い残して息絶えたのだ。理沙たちは、橋詰が所持していたタロットカードを糸口に、事件について調べを進めていった。

そしてこの事件の犯人として浮かび上がったのは、橋詰が社長を務めていた事務所の元モデル・栄斗だった。理沙は栄斗の手の甲に刻まれた「Good night sweet prince」というタトゥーに気がつくと、そこから「あなたは橋詰旺司を愛していたのでは？」と指摘し…。

一筋縄ではいかない事件の真相が明かされ、複雑な感情を抱く栄斗を戸塚が見事に演じ切っていた。