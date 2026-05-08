柏木由紀が、6月17日にリリースするシングルCD『シアワセ記念日』のジャケット写真および新たなアーティスト写真を公開。また、自身作詞のカップリング曲のタイトルが「君は僕のShining Star」であることも明らかになった。

（関連：【画像あり】柏木由紀、“特別じゃない日のちいさなしあわせ”がコンセプトの『シアワセ記念日』ジャケット写真）

今作のジャケット写真は、通常盤は“特別な日のケーキではなく普通の日のフルーツサンド”、初回限定盤は“いつもの帰り道を寄り道して買ったコーヒー”という、“特別じゃない日のちいさな（ちょっとした）しあわせ”をコンセプトをもとに制作されている。

表題曲「シアワセ記念日」は、自身が主演したドラマ『元カレの猫を、預かりまして。』の主題歌。また、カップリング曲「君は僕のShining Star」について、柏木は「ライブやアイドルフェスで盛り上がれる1曲に仕上がったと思います。」とコメントしている。

さらに、本作のリリースイベントを6月に神奈川、東京、大阪にて開催。詳細は後日発表される。

・柏木由紀 コメント

新曲「シアワセ記念日」の歌詞の内容に合わせて何気ない幸せな日常を、ジャケット写真に収めてもらいました。アー写も約5年ぶりに新しく撮影したので、今の柏木由紀をお届けできて嬉しいです。

カップリング曲の作詞が締切に間に合わないかと思ったのですが、なんとか書くことができました。ライブやアイドルフェスで盛り上がれる1曲に仕上がったと思います。『ファンの皆さんにとってこんな存在であれたらいいなぁ』という願いを込めて書きました。柏木由紀の定番曲にしたいです！

（文＝リアルサウンド編集部）