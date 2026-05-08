HYDE「SSS -HYDE Ver.-」のMV公開！シングル＆アルバム連動応募企画の特典内容も発表

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HYDEが、5月13日にリリースするCDアルバム『JEKYLL』の初回限定盤にも収録される「SSS -HYDE Ver.」のMVをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

■HYDE CHANNEL公開収録に700名を招待

また、1月29日に発売されたニューシングル「THE ABYSS」と、ニューアルバム『JEKYLL』の連動応募MONSTERS CHANCEの特典内容が決定した。7月31日に東京都内で行われるHYDE CHANNEL公開収録に700名（予定）を招待する。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL ALBUM『JEKYLL』

2026.05.13 ON SALE

ALBUM『JEKYLL』

2026.06.06 ON SALE

ANALOG『JEKYLL』

■関連リンク

連動企画の応募方法など詳細はこちら

https://www.universal-music.co.jp/hyde/news/2026-05-08/

HYDE OFFICIAL YouTube

HYDE OFFICIAL SITE

https://www.hyde.com/