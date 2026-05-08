HYDE「SSS -HYDE Ver.-」のMV公開！シングル＆アルバム連動応募企画の特典内容も発表
HYDEが、5月13日にリリースするCDアルバム『JEKYLL』の初回限定盤にも収録される「SSS -HYDE Ver.」のMVをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
■HYDE CHANNEL公開収録に700名を招待
また、1月29日に発売されたニューシングル「THE ABYSS」と、ニューアルバム『JEKYLL』の連動応募MONSTERS CHANCEの特典内容が決定した。7月31日に東京都内で行われるHYDE CHANNEL公開収録に700名（予定）を招待する。詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2026.03.11 ON SALE
DIGITAL ALBUM『JEKYLL』
2026.05.13 ON SALE
ALBUM『JEKYLL』
2026.06.06 ON SALE
ANALOG『JEKYLL』
■関連リンク
連動企画の応募方法など詳細はこちら
https://www.universal-music.co.jp/hyde/news/2026-05-08/
HYDE OFFICIAL YouTube
HYDE OFFICIAL SITE
https://www.hyde.com/