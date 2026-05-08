主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 217( 217)
TOPIX先物 6月限 247( 204)
日経225ミニ 6月限 1628( 1216)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 171( 171)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 7( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 425( 270)
TOPIX先物 6月限 37( 37)
日経225ミニ 6月限 1135( 1135)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 86( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1641( 877)
9月限 20( 14)
TOPIX先物 6月限 315( 265)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 77219( 41133)
7月限 492( 154)
8月限 25( 15)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 746( 468)
9月限 15( 3)
日経225ミニ 6月限 51216( 25250)
7月限 239( 131)
8月限 5( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 159( 159)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 3985( 3985)
7月限 72( 72)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 497( 497)
9月限 14( 14)
日経225ミニ 6月限 18748( 18748)
7月限 44( 44)
8月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 217( 217)
TOPIX先物 6月限 247( 204)
日経225ミニ 6月限 1628( 1216)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 171( 171)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 7( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 425( 270)
TOPIX先物 6月限 37( 37)
日経225ミニ 6月限 1135( 1135)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 86( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1641( 877)
9月限 20( 14)
TOPIX先物 6月限 315( 265)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 77219( 41133)
7月限 492( 154)
8月限 25( 15)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 746( 468)
9月限 15( 3)
日経225ミニ 6月限 51216( 25250)
7月限 239( 131)
8月限 5( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 159( 159)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 3985( 3985)
7月限 72( 72)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 497( 497)
9月限 14( 14)
日経225ミニ 6月限 18748( 18748)
7月限 44( 44)
8月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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