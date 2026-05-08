　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 217(　　 217)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 247(　　 204)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1628(　　1216)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 171(　　 171)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 7(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 425(　　 270)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　37(　　　37)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1135(　　1135)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　86(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1641(　　 877)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　14)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 315(　　 265)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 77219(　 41133)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 492(　　 154)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　25(　　　15)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 746(　　 468)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 51216(　 25250)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 239(　　 131)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 159(　　 159)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3985(　　3985)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　72(　　　72)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 497(　　 497)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 18748(　 18748)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース