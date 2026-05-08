　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6278(　　3404)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2306(　　1958)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5801(　　5767)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2073(　　 358)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 476(　　 365)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　66(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1538(　　 474)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2227(　　1146)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　50(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1498(　　 997)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1744(　　1641)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 728(　　 420)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 831(　　 281)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1676(　　 783)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　28(　　　24)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1178(　　 444)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 68456(　 35254)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 368(　　 160)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 0)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1025(　　 737)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　24(　　　20)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 40815(　 19853)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 319(　　 205)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　14(　　　14)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3757(　　3757)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 189(　　 189)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 935(　　 935)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 23939(　 23939)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　37(　　　37)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース