主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6278( 3404)
TOPIX先物 6月限 2306( 1958)
日経225ミニ 6月限 5801( 5767)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2073( 358)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 476( 365)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 66( 0)
TOPIX先物 6月限 1538( 474)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2227( 1146)
9月限 50( 0)
TOPIX先物 6月限 1498( 997)
日経225ミニ 6月限 1744( 1641)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 728( 420)
TOPIX先物 6月限 831( 281)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1676( 783)
9月限 28( 24)
TOPIX先物 6月限 1178( 444)
日経225ミニ 6月限 68456( 35254)
7月限 368( 160)
8月限 4( 0)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1025( 737)
9月限 24( 20)
日経225ミニ 6月限 40815( 19853)
7月限 319( 205)
8月限 14( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 3757( 3757)
7月限 189( 189)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 935( 935)
9月限 13( 13)
日経225ミニ 6月限 23939( 23939)
7月限 37( 37)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6278( 3404)
TOPIX先物 6月限 2306( 1958)
日経225ミニ 6月限 5801( 5767)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2073( 358)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 476( 365)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 66( 0)
TOPIX先物 6月限 1538( 474)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2227( 1146)
9月限 50( 0)
TOPIX先物 6月限 1498( 997)
日経225ミニ 6月限 1744( 1641)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 728( 420)
TOPIX先物 6月限 831( 281)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1676( 783)
9月限 28( 24)
TOPIX先物 6月限 1178( 444)
日経225ミニ 6月限 68456( 35254)
7月限 368( 160)
8月限 4( 0)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1025( 737)
9月限 24( 20)
日経225ミニ 6月限 40815( 19853)
7月限 319( 205)
8月限 14( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 3757( 3757)
7月限 189( 189)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 935( 935)
9月限 13( 13)
日経225ミニ 6月限 23939( 23939)
7月限 37( 37)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース