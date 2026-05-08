外国証券 先物取引高情報まとめ（5月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9294( 9178)
9月限 122( 122)
TOPIX先物 6月限 11362( 11362)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 6月限 198153( 198153)
7月限 602( 602)
8月限 20( 20)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4705( 4577)
9月限 92( 92)
TOPIX先物 6月限 11493( 11493)
日経225ミニ 6月限 97248( 97248)
7月限 641( 641)
8月限 34( 34)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
TOPIX先物 6月限 364( 364)
日経225ミニ 6月限 373( 373)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1122( 1100)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 2919( 2905)
日経225ミニ 6月限 5432( 5400)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 694( 689)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 2693( 2693)
日経225ミニ 6月限 6172( 6172)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 636( 544)
TOPIX先物 6月限 2492( 2492)
日経225ミニ 6月限 2720( 2688)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4572( 4508)
9月限 37( 37)
TOPIX先物 6月限 10159( 10159)
日経225ミニ 6月限 61953( 61953)
7月限 231( 231)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 135( 124)
TOPIX先物 6月限 290( 286)
日経225ミニ 6月限 1425( 1425)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3822( 315)
TOPIX先物 6月限 647( 379)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 128( 128)
TOPIX先物 6月限 95( 95)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 1274( 1274)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9294( 9178)
9月限 122( 122)
TOPIX先物 6月限 11362( 11362)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 6月限 198153( 198153)
7月限 602( 602)
8月限 20( 20)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4705( 4577)
9月限 92( 92)
TOPIX先物 6月限 11493( 11493)
日経225ミニ 6月限 97248( 97248)
7月限 641( 641)
8月限 34( 34)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
TOPIX先物 6月限 364( 364)
日経225ミニ 6月限 373( 373)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1122( 1100)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 2919( 2905)
日経225ミニ 6月限 5432( 5400)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 694( 689)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 2693( 2693)
日経225ミニ 6月限 6172( 6172)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 636( 544)
TOPIX先物 6月限 2492( 2492)
日経225ミニ 6月限 2720( 2688)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4572( 4508)
9月限 37( 37)
TOPIX先物 6月限 10159( 10159)
日経225ミニ 6月限 61953( 61953)
7月限 231( 231)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 135( 124)
TOPIX先物 6月限 290( 286)
日経225ミニ 6月限 1425( 1425)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3822( 315)
TOPIX先物 6月限 647( 379)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 128( 128)
TOPIX先物 6月限 95( 95)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 1274( 1274)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース