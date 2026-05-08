　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9294(　　9178)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 122(　　 122)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11362(　 11362)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 6月限　　　198153(　198153)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 602(　　 602)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　20(　　　20)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4705(　　4577)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　92(　　　92)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11493(　 11493)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 97248(　 97248)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 641(　　 641)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　34(　　　34)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 364(　　 364)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 373(　　 373)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1122(　　1100)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2919(　　2905)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5432(　　5400)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 694(　　 689)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2693(　　2693)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6172(　　6172)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 636(　　 544)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2492(　　2492)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2720(　　2688)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4572(　　4508)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　37(　　　37)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10159(　 10159)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 61953(　 61953)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 231(　　 231)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 135(　　 124)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 290(　　 286)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1425(　　1425)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3822(　　 315)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 647(　　 379)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 128(　　 128)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　95(　　　95)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1274(　　1274)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース