「日経225オプション」6月限プット手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 1)
◯6万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
JPモルガン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
JPモルガン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
SBI証券 25( 17)
ゴールドマン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
◯6万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
JPモルガン証券 11( 11)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万2375円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 15( 15)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
JPモルガン証券 13( 13)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯6万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 1)
◯6万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
JPモルガン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
JPモルガン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
SBI証券 25( 17)
ゴールドマン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
◯6万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
JPモルガン証券 11( 11)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万2375円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 15( 15)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯6万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
JPモルガン証券 13( 13)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯6万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース