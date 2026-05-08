「日経225オプション」6月限コール手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 3( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 3( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース