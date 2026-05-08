「日経225オプション」6月限コール手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3750円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万3625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 36( 36)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
シティグループ証券 914( 0)
◯6万3125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 116( 116)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
JPモルガン証券 44( 44)
ビーオブエー証券 20( 20)
SBI証券 10( 8)
みずほ証券 628( 8)
楽天証券 12( 6)
野村証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
BNPパリバ証券 350( 0)
シティグループ証券 64( 0)
◯6万2875円コール
取引高(立会内)
野村証券 43( 43)
JPモルガン証券 27( 27)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
JPモルガン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万2625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 12( 12)
ABNクリアリン証券 7( 7)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 115( 15)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
みずほ証券 200( 0)
野村証券 200( 0)
三菱UFJ証券 100( 0)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 900( 0)
サスケハナ・ホンコン 900( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3750円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万3625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
取引高(立会内)
JPモルガン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 36( 36)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
シティグループ証券 914( 0)
◯6万3125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 116( 116)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
JPモルガン証券 44( 44)
ビーオブエー証券 20( 20)
SBI証券 10( 8)
みずほ証券 628( 8)
楽天証券 12( 6)
野村証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
BNPパリバ証券 350( 0)
シティグループ証券 64( 0)
◯6万2875円コール
取引高(立会内)
野村証券 43( 43)
JPモルガン証券 27( 27)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
JPモルガン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万2625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 12( 12)
ABNクリアリン証券 7( 7)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 115( 15)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
みずほ証券 200( 0)
野村証券 200( 0)
三菱UFJ証券 100( 0)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 900( 0)
サスケハナ・ホンコン 900( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース