安達結希さん殺害事件 遺体転々の理由は…

父親は遺棄した遺体を移動させた理由について「捜索が及ぶ可能性があったため」などと警察に説明していることがわかりました。

【写真を見る】【独自】結希さんの遺体を移動させた理由「捜索が及ぶ可能性があったため」と安達優季容疑者が説明 殺害後に4か所へ…動機解明など進める【京都男児殺害事件】

京都府南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は息子の結希さん（当時11）を殺害した疑いで再逮捕され、取り調べに対し「両手で結希の首を絞めて殺しました」と容疑を認めているということです。

車内などで口論に→公衆トイレで殺害か

捜査関係者によりますと、安達容疑者は3月23日の朝に結希さんを学校まで送っていく車内などで口論となり公衆トイレで殺害したとみられます。

「捜索が及ぶ可能性があったため」かばん発見の山中→靴発見の現場へ

その後、遺体を4か所に移動させたことが判明していますが、翌日の24日までに「通学用かばん」が見つかった山中から靴が見つかった現場に遺体を移動させた理由について「捜索が及ぶ可能性があったため」などと説明していることが新たにわかりました。



警察は、事件のいきさつを詳しく調べています。