比嘉愛未、初エッセイ集「またね。」表紙解禁 木漏れ日を浴びた自然体な表情魅せる
【モデルプレス＝2026/05/08】女優の比嘉愛未が6月10日発売する初のエッセイ集『またね。』（講談社）より、表紙イメージが解禁された。
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エッセイ集のタイトルは『またね。』。表紙には、木漏れ日を浴びた比嘉を真正面からとらえた、自然体でありながら凛とした印象的なカットが採用されている。帯には「俳優20年、人生40年。迷って進む、日々の記録」と記されており、全25篇のエッセイが収録。同書には「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」といった硬軟織り交ぜた多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった比嘉の本音が綴られる。また、エッセイのほかに故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ＆Aも収録予定。なお、エッセイ集の発売にあわせて6月14日に六本木蔦屋書店での発売記念イベントの実施も発表されている。（modelpress編集部）
タイトル：比嘉愛未エッセイ集 またね。
発売日：2026年6月10日
ページ数：176ページ
出版社：講談社
【Not Sponsored 記事】
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◆比嘉愛未、初エッセイ集「またね。」表紙解禁
エッセイ集のタイトルは『またね。』。表紙には、木漏れ日を浴びた比嘉を真正面からとらえた、自然体でありながら凛とした印象的なカットが採用されている。帯には「俳優20年、人生40年。迷って進む、日々の記録」と記されており、全25篇のエッセイが収録。同書には「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」といった硬軟織り交ぜた多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった比嘉の本音が綴られる。また、エッセイのほかに故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ＆Aも収録予定。なお、エッセイ集の発売にあわせて6月14日に六本木蔦屋書店での発売記念イベントの実施も発表されている。（modelpress編集部）
◆比嘉愛未エッセイ集「またね。」概要
タイトル：比嘉愛未エッセイ集 またね。
発売日：2026年6月10日
ページ数：176ページ
出版社：講談社
【Not Sponsored 記事】