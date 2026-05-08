元サッカー日本代表監督（２００２〜０６年）で、Ｊ１鹿島のクラブアドバイザーを務めるジーコ氏（７３）が北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表の躍進に太鼓判を押した。茨城・鹿嶋市内で８日、４月下旬の来日後初めて取材に応じ「４強入りは揺るぎない」と言及。「４強入りの可能性がある」とコメントした昨年１１月から“上方修正”した。今年３月の親善試合でイングランドを撃破した森保ジャパンを絶賛し、過去１６強が最高成績だった日本の本大会での快進撃を願った。

ジーコ氏の「自信」は「確信」に変わっていた。Ｊリーグ草創期に日本サッカー発展の礎を築き、０６年ドイツ大会を指揮した世界的レジェンドは言い切った。

「日本はベスト４まで進むだろう。これは自分の中で揺るぎない評価だ」

昨年１０月、日本は親善試合でジーコ氏の母国ブラジルから勝利。これを受け「４強入りの可能性がある」と言及していたジーコ氏だったが、３月の英国遠征でイングランドを破ったことで、日本の到達予想点を“上方修正”した。

日本は１次リーグでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。ジーコ氏は「オランダは必ずいいところまで勝ち進む」、「チュニジアは前回大会でフランスに勝った」、「スウェーデンには欧州ＣＬ制覇王手のアーセナルのＦＷ（ギェケレシュ）がいる」などと言及。「簡単な組ではない」と総括したが「難しい組を突破することで、全員の自信が盤石なものになるだろう」とうなずいた。

さらにジーコ氏は“教え子”のエースＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝にも期待を寄せた。２人の初めての出会いは、上田が鹿島の下部組織に所属していた１５歳の頃に「日伯友好杯」参加のためブラジルへと渡り、強豪Ａミネイロからゴールを決めた時から。鹿島学園高、法大を経て再び鹿島入りしてからは、アドバイザーと選手という関係で接してきた。

「ゴール前での予備動作、準備力が彼のＦＷとしての長所。Ｗ杯でもゴールを求める」と語り「彼がブラジルから得点して以降、会っていないんだ。『おめでとう』を言わないと」と親心をのぞかせた。

チームは１５日にメンバー発表が行われ、３０日の強化試合・アイスランド（ＭＵＦＧ国立）後に決戦の地へ移動する。ジーコ氏は「Ｗ杯は強いチームではなく、やるべきことを怠ることなくやり続け、突き詰めたチームが勝つ。日本はそういうチームだ」と目を細めた。（岡島 智哉）

◆ジーコ 本名アルトゥール・アントゥネス・コインブラ。１９５３年３月３日、ブラジル・リオデジャネイロ生まれ。７３歳。ブラジル代表のレジェンドで、Ｗ杯３大会に出場。代表通算７１試合４８得点。９１年に住友金属（現鹿島）で現役復帰し、９４年までプレー。２００２〜０６年に日本代表監督を務め、監督通算３７勝は森保一監督に次ぐ歴代２位。１８年から鹿島のテクニカルディレクター、２２年から現職。家族は夫人と３男。