夢グループのCMでの「社長～」のフレーズでも知られる歌手・保科有里が7日、自身のインスタグラムで元人気力士との2ショットをアップした。



【写真】すご～い！ 身長差40cm 角界のベッカムと並んだ保科有里

保科は「とある所でバッタリお会いした琴欧洲さん。」と2人で並んだ写真を投稿。大相撲の元大関琴欧洲の鳴戸親方は02年にブルガリアから来日し、佐渡ケ嶽部屋に入門。“角界のベッカム”の愛称で親しまれ、06年初場所で大関に昇進。14年春場所で引退し、15年に年寄・鳴戸を襲名。17年に独立し、欧州出身で初の部屋持ちの師匠となった。



黒のワンピース姿の保科は、やさしい笑みを浮かべる親方の肩まで届かない背丈。「身長202センチ めちゃくちゃ大きなかたでした」と記したのもうなずける。「ちなみに私は163.5センチ」と明かし、あらためて2メートル超のビッグサイズを感じさせた。



保科も160センチを超えており、決して小柄というわけではない。ファンからは「琴欧洲さんやっぱデカい」「有里さんが小柄に見えます」「ナイスショットですね」「軽々抱っこしてもらえそうですね」といったコメントが寄せられていた。



石川県出身の保科は1993年「神無月に抱かれて」でデビュー。2008年リリースの「さくらの花よ泣きなさい」で作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞している。石田重廣社長と出演する夢グループの通販CMが話題となった。3月には停車中の愛車が傷つけられる被害を受けたことを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）