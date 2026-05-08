なにわ男子・大西流星、ゆうちゃみと高校のクラスメイトだった ACEes浮所飛貴＆佐藤龍我と現代のアイドル事情明かす
お笑いコンビ・サンドウィッチマンがMCを務める、14日午後9時50分から放送のTBS系バラエティー『サンド屋台』では、「人気急上昇中の令和アイドル大集合SP」として、なにわ男子・大西流星、ACEes・浮所飛貴＆佐藤龍我が出演する。キラキラなイメージと違う現代のアイドル事情に、ベテランの大久保佳代子やブラックマヨネーズ・小杉竜一も驚がくする。さらに、大西とゆうちゃみが高校時代のクラスメイトだったことも明かされる。
【写真】大西流星＆佐藤龍我＆浮所飛貴が令和アイドル事情明かす
同番組は2024年1月に第1弾を放送、以降も毎回好評を博し、今回で第5弾の放送となる。サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しむ、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。
“不安に思った話”、“きつかった話”、“イライラした話”といったお題に合わせたエピソードトークを展開し、サンドウィッチマンが掘り下げていく。トークが面白いかをジャッジする伊達と、ごほうび飯をゲストに運ぶ富澤のコミカルなやり取りにも注目だ。
大西が、学生時代のテスト中に不安に思うがあまり対策していたはずが、ついやってしまった…というエピソードトークを披露。さらに、実は大西とゆうちゃみは高校の同級生で、同じクラスだったことも。お互いの貴重な高校時代の一面を明かす。
そして、大西の大好物だといううな重をかけ、今だから笑って話せるデビュー前の秘話、事務所の先輩のおさがりに関する貴重なトークも飛び出す。また、佐藤がおススメする巨大ハンバーガーが登場しスタジオ大興奮。豪快にかぶりつく大西、浮所の無邪気な一面にも注目だ。
また浮所が、ACEesのメンバー5人での車移動でぼっ発する、あることをかけた攻防戦に物申す。はたしてこの番組で解決策は見つかるのか。さらに、佐藤は先輩グループのソロライブで苦労したという“実は…”エピソードを赤裸々告白。ほかにも、大久保のライドシェアを利用した際に起きた“気まずかった話”や、小杉のフルマラソン挑戦時に起きた肉体的にも精神的にも削られた“きつかった話”などのエピソードにスタジオは大爆笑となる。
ごほうびデザートをかけたゲーム企画「揃えろ！メシん伝心ゲーム！」では、出されたお題から思いつく食べ物の名前を書いて答えて一致させるだけという一見簡単そうに見えるゲームだが、地元の違いや世代の違いでなかなかそろわず、一同苦戦（!?）果たしてサンドウィッチマンとゲストは見事、名前をそろえてごほうびデザートをゲットすることができるのか。
同番組は2024年1月に第1弾を放送、以降も毎回好評を博し、今回で第5弾の放送となる。サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しむ、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。
“不安に思った話”、“きつかった話”、“イライラした話”といったお題に合わせたエピソードトークを展開し、サンドウィッチマンが掘り下げていく。トークが面白いかをジャッジする伊達と、ごほうび飯をゲストに運ぶ富澤のコミカルなやり取りにも注目だ。
大西が、学生時代のテスト中に不安に思うがあまり対策していたはずが、ついやってしまった…というエピソードトークを披露。さらに、実は大西とゆうちゃみは高校の同級生で、同じクラスだったことも。お互いの貴重な高校時代の一面を明かす。
そして、大西の大好物だといううな重をかけ、今だから笑って話せるデビュー前の秘話、事務所の先輩のおさがりに関する貴重なトークも飛び出す。また、佐藤がおススメする巨大ハンバーガーが登場しスタジオ大興奮。豪快にかぶりつく大西、浮所の無邪気な一面にも注目だ。
また浮所が、ACEesのメンバー5人での車移動でぼっ発する、あることをかけた攻防戦に物申す。はたしてこの番組で解決策は見つかるのか。さらに、佐藤は先輩グループのソロライブで苦労したという“実は…”エピソードを赤裸々告白。ほかにも、大久保のライドシェアを利用した際に起きた“気まずかった話”や、小杉のフルマラソン挑戦時に起きた肉体的にも精神的にも削られた“きつかった話”などのエピソードにスタジオは大爆笑となる。
ごほうびデザートをかけたゲーム企画「揃えろ！メシん伝心ゲーム！」では、出されたお題から思いつく食べ物の名前を書いて答えて一致させるだけという一見簡単そうに見えるゲームだが、地元の違いや世代の違いでなかなかそろわず、一同苦戦（!?）果たしてサンドウィッチマンとゲストは見事、名前をそろえてごほうびデザートをゲットすることができるのか。