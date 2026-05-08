行方不明の76歳女性か　新たな目撃情報「ジョギングみたいにさっささっさと」　“薄いピンク色の浴衣”防犯カメラ映像入手　岡山・美作市

岡山・美作市の温泉街で76歳の女性が行方不明になって、8日で8日目。取材班は、新たな目撃情報を入手した。

“薄いピンク色の浴衣”暗がりを歩く人物

目撃されたのは、5月1日から行方が分からなくなっている藤田博子さんだったのか。

広島・福山市に住む76歳の藤田さんは、5月1日から夫と長女夫婦、孫の5人で美作市にある湯郷(ゆのごう)温泉に旅行に来ていた。

しかし、午後9時ごろに夫が確認したのを最後に、行方が分からなくなっている。

取材班は、その3時間ほど後、藤田さんの可能性がある人物が歩く様子を捉えた複数の防犯カメラ映像を入手した。

リポート：

行方不明となった5月1日から2日に日付が変わった頃、藤田さんの可能性がある人物が、こちらの防犯カメラに捉えられていました。

2日午前0時18分頃、藤田さんの宿泊先のホテルから、約1.4キロ離れた住宅の防犯カメラに映っていたこの人物は、暗がりの中をしっかりとした足取りで歩いている。

そして取材班は8日、先ほどの防犯カメラの近くにある、運送会社の防犯カメラ映像を新たに入手した。

リポート：

新たに入手した防犯カメラの映像には、藤田さんの可能性がある人物が、この道をまっすぐと歩く様子が記録されていました。

2日午前0時20分頃、浴衣を着たように見える人物が、暗がりの中をしっかりした足取りで歩いているのが確認できる。

そして、約4分後には、自動車販売店の防犯カメラ映像にも藤田さんの可能性のある人物が映っている。

さらに、その約10分後には、自動車販売店から1キロほど離れた建設会社の防犯カメラ映像にも、同じ特徴の人が歩く姿が映っていた。

薄いピンク色の浴衣のようなものを着て、暗がりの中を歩く人物…。

防犯カメラを所有 大陸建設工業代表：

そこからずっとこっちに向かって歩いていた。浴衣とかで湯郷の温泉客がここまで来ることもないですし、不思議というか。

映像にうつる人物は、後ろから車が来たことに気づいて、いったん立ち止まり、車が通過したのを確認してから再び歩き始めた。

防犯カメラを所有 大陸建設工業代表：

(道は)ちょっと狭いんでね、車が来たら怖い。行方不明だと知っていたら絶対に声をかけたと思います。

午前2時半に目撃した人「車を止めて話しかけようと…」

その後、2日午前2時半頃には、建設会社から南に700mほどの場所で藤田さんとみられる人物を目撃し、話しかけようとした人がいたという。

目撃者から話を聞いた人：

ジョギングみたいな感じで、さっささっさと歩いていたらしい。(目撃者は)車を止めて話しかけようとしたが、話しかけにくくてそのまま通り過ぎたと（言っていた）。

7日までに約30件の藤田さんに関する情報が警察に寄せられているということだが、発見には至っていない。

警察は、引き続き情報提供を呼びかけている。

情報提供先：美作警察署（0868-72-0110）

（「イット！」5月8日放送より）