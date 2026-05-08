おじいちゃん犬とおじいちゃん猫の、仲睦まじすぎる姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で5万5000回再生を突破し、「癒しの時間」「この空気感めっちゃ好き」といったコメントが寄せられています。

【動画：おじいちゃん犬とおじいちゃん猫が、仲良く日向ぼっこをして…おしどり夫婦のような『尊すぎる光景』】

一緒にぬくぬく日向ぼっこ

TikTokアカウント「kuropanda7」に投稿されたのは、一緒に日向ぼっこをしているペキニーズの「ちゃちゃ丸」くんと、猫の「こげ」くんのお姿。現在、ちゃちゃ丸くんは12歳、こげくんは9歳なんだそう。

家の中の日の当たる場所で、日向ぼっこを楽しんでいる様子の2匹。何をしている訳でもないのですが、ただ側にいてまったりとしている2匹の周りには、とっても穏やかな空気が流れています。

2匹はとっても仲良し

飼い主さん曰く「いつもはもうちょっと大きい」というちゃちゃ丸くんの目ですが、眠くてたまらないのか、しょぼしょぼして小さくなってしまっています。そんなところもとっても愛おしく感じてしまいます…！

そんなちゃちゃ丸くんの隣にピッタリと寄り添って、こげくんも一緒にゆったりとした時間を満喫している様子。2匹は普段からとっても仲良しで、いつも近くで過ごしているのだとか。

まるでおしどり夫婦のよう

2匹とも、まだものすごく高齢という歳ではありませんが、「動きがじぃさん」なのだそう。飼い主さんに「じぃさんズ」と言われても、思わず納得してしまうほのぼの感が2匹には溢れています。

種を飛び越えて、まるで長年連れ添ったおしどり夫婦のような2匹。2匹が紡ぎ出すやすらぎのひとときは、たくさんの人をほっこりさせることとなったのでした。

投稿には「癒しの時間」「この空気感めっちゃ好き」「目ちっさいの可愛すぎ」「見てると癒されて眠くなってくる」「ここだけ1日40時間くらいに感じそうｗ」「ずっと一緒にお元気で」といったコメントが寄せられています。

ちゃちゃ丸くんとこげくんの愛くるしい日常は、TikTokアカウント「kuropanda7」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kuropanda7」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。