アニソンシンガー・YURiKAの独自コメント到着！新曲「HYPER RIOT」発売決定

アニメソングシンガー・YURiKAのPre-10th Anniversaryを記念するリード楽曲「HYPER RIOT」が、2026年6月10日（水）に配信リリース、および6月14日（日）のライブ会場にてCDリリースされる。

2027年2月22日にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREでの開催が決定しているデビュー10周年記念ワンマンライブ『Shiny Stage』。その大きな節目に向けた「Pre-10th Anniversary」の幕開けを飾る記念楽曲「HYPER RIOT」を発売することが解禁された。

すでに発表されている6月14日（日）開催のワンマンライブと同じタイトルを冠した本楽曲は、作詞・作曲・編曲のすべてを気鋭の音楽クリエイターであるR・O・Nが担当。YURiKAの新たなフェーズへの勢いと決意を感じさせる、攻撃的かつ熱量あふれる楽曲に仕上がっている。本楽曲は、6月10日（水）より各種音楽配信サービスにて先行配信を開始し、6月14日（日）のワンマンライブ当日CDリリースされる。

楽曲を手がけたR・O・Nからリリースに向けたコメント、そしてYURiKA本人からの独自コメントも到着した。

【R・O・N コメント】

新曲リリースおめでとうございます！そして書き下ろしで参加することが出来とても嬉しいです、ありがとうございます。MIND CONDUCTORからもうすぐ10年です。ついこないだ書いたような気がしつつも、会う度に成長した姿を見せてくれるYURiKAさんに毎回驚かされると共に時の流れを実感しています。前回会ったのはチリのイベントで、同じステージでライブしたことを感慨深く記憶しています。丁度制作時期だったこともあり、ホテルでSymmetricの仮歌recをしたり、楽曲の方向性を相談したりもしていました。そんなYURiKAさんの新曲ですが、ストレートにライブで盛り上がる曲を作りました。割と早いパッセージのメロディーで勢いをつけつつも、弾いて楽しいリフや分かりやすいコーレスポイントも盛り込んで満足度高めの構成を狙いました。是非CDはもちろん、ライブで聴いて歌って盛り上がって欲しいと思っています。

【YURiKA 独自コメント】

「HYPER RIOT」はデビュー前から尊敬するR・O・Nさんに作っていただきました。『リトルウィッチアカデミア』のOP主題歌「MIND CONDUCTOR」そして「Symmetric」に続く3曲目となります。

特に「MIND CONDUCTOR」は国境を越え、沢山の場所で歌ってきた相棒とも言える楽曲。10周年を迎える直前に、また新たに心強い仲間が増えたような気持ちで本当に嬉しいです！

ずっとYURiKAの楽曲を聴いてくれている方、久しぶりだなと思ってくれる方、初めて、またはこれから出会ってくれる方もいるかもしれません。すべての皆さんに感謝を込めて、デビュー10周年に向けて信じる道を歩み続けます！

とっても良い曲です！期待してください！

なお、プレ10周年イヤーのキックオフとなるワンマンライブ「HYPER RIOT」、および同日開催となるYURiKA主催のアニソンイベント「ユリパ！vol.3〜elevation〜」のチケット一般前売りがいよいよ開始となる。

「ユリパ！vol.3〜elevation〜」には、ゲストとしてASCA、安月名莉子の出演が決定しており、熱い対バンとコラボレーションをお届けする。

YURiKA主催アニソンイベント「ユリパ！vol.3〜elevation〜」

【ライブ情報】

YURiKAワンマンライブ「HYPER RIOT」

【チケット発売スケジュール】※両公演共通の販売スケジュール。LivePocket 一般前売り発売（先着）：2026年5月9日（土）10:00〜イープラス（e+）一般前売り発売（先着）：2026年5月16日（土）10:00〜

【公演概要】YURiKA主催アニソンイベント「ユリパ！vol.3〜elevation〜」日程：2026年6月14日（日）会場：YOKOHAMA ReNY beta出演：YURiKA、ASCA、安月名莉子販売サイトURL：https://livepocket.jp/e/vj05d

YURiKAワンマンライブ「HYPER RIOT」日程：2026年6月14日（日）会場：YOKOHAMA ReNY beta出演：YURiKA（Opening Act: 藍本あみ）販売サイトURL：https://livepocket.jp/e/6vkvl

【今後のスケジュール】YURiKA デビュー10周年記念ワンマンライブ「Shiny Stage 〜10th Anniversary〜（仮）」日程：2027年2月22日（月）※詳細は後日発表