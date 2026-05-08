エイチ・アイ・エス（HIS）は、「SUPER SUMMER SALE! 2026」をきょう5月8日から6月29日まで開催する。

11年ぶりに5連休となるシルバーウィークや、夏休みの旅行需要を見込んだセール。原油高を受けた燃油サーチャージの大幅値上がりが続く中、格安航空会社（LCC）を活用したお手頃価格商品から高付加価値商品まで幅広く用意する。

海外旅行商品の一例は、東京/成田発着ソウル3日間が19,800円（燃油サーチャージ込）、東京/成田発着セブ島4日間が39,800円（同）、大阪/関西発着台北3日間が24,800円（燃油サーチャージなし）など。国内旅行商品の一例は、東京/成田発着札幌2日間が12,800円、東京/成田発着福岡2日間が14,800円、大阪/関西発着沖縄3日間が17,800円など。いずれも大人1名あたりの料金。

特別施策として、Wi-Fi海外レンタルのデータ量無制限プランを50％割引で提供（11月30日の利用開始分まで）するほか、国内旅行向けにダイナミックパッケージ20％、ホテル旅館10％、高速バスなど5％割引のウルトラクーポンを総額1億円分プレゼントする。上限に達し次第終了。

販売開始時刻は関東発着アジア行きツアーと国内旅行全商品が午前9時、関東発着全商品が午前10時、それ以外が午後1時。店舗での受付開始時間は各店舗の営業時間に準ずる。