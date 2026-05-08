強いぞリトルなでしこ！豪州に５−０大勝！GS３戦21得点０失点で圧倒的首位通過。準々決勝の相手は北朝鮮or韓国【U-17女子アジア杯】
白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は５月８日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ第３節で、オーストラリアと対戦した。
リトルなでしこはレバノンに13−０、インドに３−０で勝利。一方、オーストラリアはインドを２−０で下した後、レバノンと１−１で引き分けた。
開幕２連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めている日本が、立ち上がりから押し込み、16分にCKから花城恵唯がヘッドで幸先良く先制点を奪う。
勢いに乗る花城はさらに22分、ショートカウンターを仕留め、追加点もゲット。理想的な試合運びを見せるなか、35分にテンポの良いパス回しから玉村海乃がもう１点を加える。
３−０で折り返すと、後半に入ってすぐの52分に栗田七海がこぼれ球をきっちり詰め、リードをさらに広げる。
その直後にはクロスから危ない場面を作られるが、身体を放った守備できっちりと今大会無失点を継続させる。
終始主導権を握り、73分にショートコーナーから樋口ららがダメ押し点を挙げた結果、リトルなでしこが５−０で大勝。グループステージ３試合で21得点０失点と圧倒的な強さを見せつけた。
グループBを首位通過した日本は、11日にC組２位と準々決勝を戦う。C組は現在、北朝鮮と韓国が勝点６で並んでおり、どちらかが次の相手となる。
なお、今大会は今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップのアジア予選を兼ねており、準決勝に進出した４チームがワールドカップの出場権を手に入れられる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
リトルなでしこはレバノンに13−０、インドに３−０で勝利。一方、オーストラリアはインドを２−０で下した後、レバノンと１−１で引き分けた。
開幕２連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めている日本が、立ち上がりから押し込み、16分にCKから花城恵唯がヘッドで幸先良く先制点を奪う。
３−０で折り返すと、後半に入ってすぐの52分に栗田七海がこぼれ球をきっちり詰め、リードをさらに広げる。
その直後にはクロスから危ない場面を作られるが、身体を放った守備できっちりと今大会無失点を継続させる。
終始主導権を握り、73分にショートコーナーから樋口ららがダメ押し点を挙げた結果、リトルなでしこが５−０で大勝。グループステージ３試合で21得点０失点と圧倒的な強さを見せつけた。
グループBを首位通過した日本は、11日にC組２位と準々決勝を戦う。C組は現在、北朝鮮と韓国が勝点６で並んでおり、どちらかが次の相手となる。
なお、今大会は今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップのアジア予選を兼ねており、準決勝に進出した４チームがワールドカップの出場権を手に入れられる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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